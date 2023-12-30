Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 21, среди них двое подростков

Под российскими обстрелами оказались гостиница, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили.

"Сейчас известно о 20 раненых, среди них двое ребят 16 и 14 лет. Также ранение получил советник по безопасности команды журналистов немецкого медиа - гражданин Британии. Девять пострадавших получили помощь на месте", - рассказали в Офисе генпрокурора.

По факту обстрела уже начато досудебное расследование. Прокуроры вместе со следователями полиции принимают все меры по документированию военных преступлений, совершенных российскими войсками.

Обновлено.

Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество пострадавших от обстрела увеличилось до 21.

Обстрел Харькова

Сегодня вечером россияне атаковали центральную часть Харькова. Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял о 16 пострадавших и уточнял, что, по предварительной информации, обошлось без погибших.

В то же время, министр внутренних дел Игорь Клименко отмечал, что среди пострадавших - журналист из Британии. Также спасатели и полицейские эвакуировали из поврежденного дома 8 человек, передав их врачам и психологам.

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