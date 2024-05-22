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Обстріл Харкова: кількість поранених зросла, ОВА показала фото наслідків ударів

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/synegubov)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок сьогоднішніх ударів РФ по Харкову постраждало 11 осіб. Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру і голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Деталі обстрілу 

Близько 13:50 війська РФ укотре завдали авіаударів по Харкову.  У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання біля входу в кафе. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини.

Фото: Наслідки ударів (t.me/synegubov)

"Отримали поранення, гостру реакцію на стрес 10 осіб, серед них п'ятеро чоловіків і п'ятеро жінок. Один із постраждалих - 55-річний водій тролейбуса, який перебував біля епіцентру вибуху. Чоловік у важкому стані, у нього ампутовано дві ноги", - повідомили в прокуратурі.

При цьому в Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйновано будівлі цивільного підприємства, яке не функціонувало під час повномасштабного вторгнення РФ. 42-річна жінка, яка працює біля місця ворожого влучання, отримала гостру реакцію на стрес. 

Розпочато розслідування

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома уніфікованими міжвидовими планувальними боєприпасами калібру 30 см. 

Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях чергових воєнних злочинів, скоєних представниками ЗС РФ. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Постраждалих стало більше

Прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 12 осіб. З пораненням до лікарні доправили 16-річного хлопця.

Обстріли Харкова

Російські війська посилили удари по Харкову і обстрілюють місто за допомогою ракет, дронів і авіабомб.

Сьогодні вдень мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл обласного центру КАБами.

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