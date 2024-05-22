Обстрел Харькова: количество раненых возросло, ОВА показала фото последствий ударов

В результате сегодняшних ударов РФ по Харькову пострадало 11 человек. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Около 13:50 войска РФ в очередной раз нанесли авиаудары по Харькову. В Шевченковском районе города зафиксировано попадание у входа в кафе. Повреждены автомобили, жилые дома, автомойка, магазины.
Фото: Последствия ударов (t.me/synegubov)
"Получили ранения, острую реакцию на стресс 10 человек, среди них пятеро мужчин и пятеро женщин. Один из пострадавших - 55-летний водитель троллейбуса, который находился возле эпицентра взрыва. Мужчина в тяжелом состоянии, у него ампутированы две ноги", - сообщили в прокуратуре.
При этом в Холодногорском районе в результате вражеского авиаудара разрушены здания гражданского предприятия, которое не функционировало во время полномасштабного вторжения РФ. 42-летняя женщина, которая работает возле места вражеского попадания, получила острую реакцию на стресс.
По предварительным данным, враг ударил по городу двумя унифицированными межвидовыми планировочными боеприпасами калибра 30 см.
Прокуроры и следователи полиции работают на местах очередных военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Российские войска усилили удары по Харькову и обстреливают город с помощью ракет, дронов и авиабомб.
Сегодня днем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле областного центра КАБами.
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