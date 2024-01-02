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Обстріл Харкова: кількість поранених знову зросла

Харків, Вівторок 02 січня 2024 18:39
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Обстріл Харкова: кількість поранених знову зросла Фото: росіяни обстріляли Харків (t.me kharkivoda)
Автор: Каріна Левицька

В Харкові зросла кількість постраждалих в результаті сьогоднішньої атаки Російської Федерації. Наразі відомо про більш як 60 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, станом на 18:20 кількість поранених збільшилась до 62 осіб. З них:

  • 23 чоловіків,
  • 33 жінки,
  • 6 дітей.

Масований удар росіян

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 січня, намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".

Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.

Ми вже повідомляли, що за даними рятувальників, в наслідок сьогоднішнього обстрілу по Україні, загальна кількість постраждалих вже більш як 120 людей.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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харков Війна Росії проти України
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