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Обстрел Харькова: количество раненых снова возросло

Харьков, Вторник 02 января 2024 18:39
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Обстрел Харькова: количество раненых снова возросло Фото: россияне обстреляли Харьков (t.me kharkivoda)
Автор: Карина Левицкая

В Харькове выросло количество пострадавших в результате сегодняшней атаки Российской Федерации. Пока известно о более чем 60 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, по состоянию на 18:20 количество раненых увеличилось до 62 человек. Из них:

  • 23 мужчин,
  • 33 женщины,
  • 6 детей.

Массированный удар россиян

Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российских ракет. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Мы уже сообщали, что по данным спасателей, в результате сегодняшних обстрелов по Украине, общее количество пострадавших уже более 120 человек.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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