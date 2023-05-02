Обстріл Гуляйполя Запорізької області: кількість поранених зросла

Через обстріл Гуляйполя Запорізької області у понеділок, 1 травня, поранення отримали чотири особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Поранення отримали 4 людини. У Гуляйполі травмовано літніх жінок 1938 та 1942 р.н, та чоловіка 1972 р.н. й жінку 1973 р.н. Постраждалим невідкладно надано всю необхідну допомогу", - розповів він.

За словами очільника регіону, за минулу добу ворог здійснив 56 обстрілів по 15 населеним пунктам: знову під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів, 51 артудар та три атаки БПЛА прийшлися по прифронтових селах.

Нагадаємо, у понеділок, 1 травня, російські війська завдали авіаударів по Гуляйполю Запорізької області. Спочатку повідомлялося про те, що в результаті ворожих атак троє людей отримали поранення.