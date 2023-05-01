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Окупанти обстріляли Гуляйполе у Запорізькій області: три людини отримали поранення

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Гуляйполе, Понеділок 01 травня 2023 16:12
Окупанти обстріляли Гуляйполе у Запорізькій області: три людини отримали поранення Фото: Обстріл Гуляйполя (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 1 травня, російські війська завдали авіаудари по Гуляйполю Запорізької області. Внаслідок ворожих атак три людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"1 травня 2023 року близько 11:30 російські військові завдали авіаційних ударів по місту Гуляйполе Пологівського району", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього три людини отримали поранення. Частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автомобіль.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що опівдні у понеділок, 1 травня, російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області. Поранення отримала одна людина.

Російські військові 1 травня вже двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів.

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