Окупанти обстріляли Гуляйполе у Запорізькій області: три людини отримали поранення

У понеділок, 1 травня, російські війська завдали авіаудари по Гуляйполю Запорізької області. Внаслідок ворожих атак три людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"1 травня 2023 року близько 11:30 російські військові завдали авіаційних ударів по місту Гуляйполе Пологівського району", - йдеться у повідомленні. Внаслідок цього три людини отримали поранення. Частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автомобіль. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.