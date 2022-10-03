Обстріл евакуаційної колони під Куп'янськом: в ОВА озвучили попередні дані слідства

"Кулемет, попередньо, було встановлено на БТР. Після того, щоб приховати сліди свого злочину, росіяни підпалили залишки цих автомобілів", - заявив Синєгубов.

За словами Синєгубова, за попередніми даними правоохоронців, евакуацію організував місцевий перевізник, а одне місце в колоні для цивільних коштувало близько 6 тисяч гривень.

"Цього перевізника, за нашими даними, було розстріляно наступного дня. Це був або самосуд родичів цих загиблих людей, або росіян, оскільки та частина Куп'янська в той час ще була окупована. Істини поки що немає. Будемо встановлювати та будемо чекати рішення правоохоронних органів", - додав голова ОВА.

Наразі слідчі проводять експертизу, аби встановити точну причину смерті й ідентифікувати людей, чиї тіла були пошкоджені вогнем.

Обстріл евакуаційної колони під Куп'янськом

1 жовтня, під Куп'янськом було виявлено розстріляну евакуаційну колону. За попередніми даними загинули близько 20 людей.

Трохи пізніше стало відомо, що серед загиблих 10 дітей.

"Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинули, і серед них – 10 дітей. Одна вантажівка "ГАЗель", - відзначило СБУ.