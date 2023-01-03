Обстріл Дружківки: окупанти застосували "Іскандери", є загиблий

Вчора, 2 січня, під час обстрілу міста Дружківка Донецької області військові РФ використали ракетний комплекс "Іскандер". В результаті обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.

"По Дружківці завдали двох ударів з ракетного комплексу "Іскандер". Пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. Одна людина загинула, ще одну поранено", - сказав Тимошенко.

Фото: результати обстрілу льодової арени в Дружківці (twitter.com DmytroKuleba)

Він також зазначив, що сьогодні зранку росіяни обстріляли Курахове з артилерії, поціливши у житловий квартал, а в Охтирському районі Сумської області був зафіксований авіаудар з гелікоптера.