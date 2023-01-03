Обстріл Дружківки: окупанти застосували "Іскандери", є загиблий

Вчора, 2 січня, під час обстрілу міста Дружківка Донецької області військові РФ використали ракетний комплекс "Іскандер". В результаті обстрілу загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.
"По Дружківці завдали двох ударів з ракетного комплексу "Іскандер". Пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. Одна людина загинула, ще одну поранено", - сказав Тимошенко.
Він також зазначив, що сьогодні зранку росіяни обстріляли Курахове з артилерії, поціливши у житловий квартал, а в Охтирському районі Сумської області був зафіксований авіаудар з гелікоптера.
Нагадаємо, вчора окупанти атакували ракетами два населені пункти у Донецькій області. В результаті обстрілу Дружківки та Краматорська було поранено двох людей.
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