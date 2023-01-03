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Обстріл Дружківки: окупанти застосували "Іскандери", є загиблий

Фото: росіяни використали ракетний комплекс "Іскандер" під час обстрілу Донецької області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 2 січня, під час обстрілу міста Дружківка Донецької області військові РФ використали ракетний комплекс "Іскандер". В результаті обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.

"По Дружківці завдали двох ударів з ракетного комплексу "Іскандер". Пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. Одна людина загинула, ще одну поранено", - сказав Тимошенко.

Фото: результати обстрілу льодової арени в Дружківці (twitter.com DmytroKuleba)

Він також зазначив, що сьогодні зранку росіяни обстріляли Курахове з артилерії, поціливши у житловий квартал, а в Охтирському районі Сумської області був зафіксований авіаудар з гелікоптера.

Нагадаємо, вчора окупанти атакували ракетами два населені пункти у Донецькій області. В результаті обстрілу Дружківки та Краматорська було поранено двох людей.

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