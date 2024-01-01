Обстріл дроном Сумської області: загинули двоє людей, ще одна жінка поранена

Зазначається, що близько 15:00 окупанти атакували безпілотниками Есманську громаду в Сумській області. Один безпілотник влучив у багатоквартирний житловий двоповерховий будинок, його мешканка дістала тяжкі поранення, від яких померла в лікарні.

За попередньою інформацією, під завалами перебуває чоловік, пошуково-рятувальна операція триває.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

Оновлена інформація

Фото: Наслідки удару (facebook.com/policesumy)

У поліції повідомили, що 40-річний чоловік загинув від удару РФ. Також ще одна жінка отримала поранення.

Атака "Шахедів" по Сумській області

Раніше Сумська ОВА повідомила, що внаслідок удару дрона по будівлі в Есманській громаді постраждало троє людей.

До цього ОВА заявляла, що ЗСУ вдалося збити два "Шахеди" в області.