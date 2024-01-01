ua en ru
Пн, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У небі над Сумською областю ЗСУ збили два "Шахеди"

Понеділок 01 січня 2024 16:27
UA EN RU
У небі над Сумською областю ЗСУ збили два "Шахеди" Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські захисники ліквідували в небі над Сумською областю два російські безпілотники "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сумської ОВА в Telegram.

"У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено два ворожих БпЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

У небі над Сумською областю ЗСУ збили два &quot;Шахеди&quot;

Фото: У небі над Сумською областю ЗСУ збили два "Шахеди" (t.me/Sumy_news_ODA)

Обстріли України в новорічну ніч

В новорічну ніч російські війська застосували рекордну кількість ударних безпілотників типу "Шахед" - 90 одиниць. Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків.

У Повітряних сил ЗСУ розповіли, що вночі вдалося збити 87 дронів.

Втім, внаслідок атаки все ж є руйнування та постраждалі. Зокрема, Одесі загинув підліток, а у Львові вщент згорів музей Романа Шухевича та загорівся університет, де вчився Степан Бандера.

Крім того, російські загарбники випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 по Харківській області.

Детальніше про наслідки масованої атаки "Шахедів" у новорічну ніч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
РФ у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет: скільки збила ППО
РФ у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет: скільки збила ППО
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році