ua en ru
Вс, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Донецкой области: увеличилось количество пострадавших (фото)

Донецкая область, Воскресенье 31 декабря 2023 15:42
UA EN RU
Обстрел Донецкой области: увеличилось количество пострадавших (фото) Фото: россияне обстрелили Донецкую область (t.me/don_gunp)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные обстреляли Селидово и Курахово Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали почти 20 человек, также есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Донецкой области.

"В Селидово пострадали 14 человек, из них двое погибли. Разрушения получили 38 частных и 5 многоквартирных домов, учебное заведение, общежитие, админздание", - сообщили правоохранители.

По данным правоохранителей, в Курахово оккупанты попали в отделение центральной городской больницы, где в момент удара находились на стационаре 25 пациентов и персонал.

"Пострадали 5 человек - им экстренно оказали медицинскую помощь. Пока их жизни ничего не угрожает. Кроме того, повреждены админздания и критическая инфраструктура", - пояснили в полиции.

На местах атак работали следственно-оперативные группы, парамедики, взрывотехники и все профильные службы.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в ГСЧС показали фотографии спасения людей после российских ударов по Селидову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Запускали с трех направлений. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки
Запускали с трех направлений. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки
DAILY
Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес