Обстріл Донецької області: за добу окупанти вбили трьох цивільних
Російські війська минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів загинули троє людей, ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кирилена.
"За 31 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донбасу, вбитих росіянами, - 2 у Бахмуті та 1 у Кураховому. Ще 3 людини за вчора отримали поранення", - розповів він.
Крім того, у Рубцях правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, який загинув під час окупації.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1134 особи, ще 2503 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, раніше українські прикордонники змогли успішно відбити штурм російських окупантів у Донецькій області та поповнити обмінний фонд. У мережі з'явилося відео.
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