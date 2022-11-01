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Обстріл Донецької області: за добу окупанти вбили трьох цивільних

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Донецька область, Вівторок 01 листопада 2022 09:36
Обстріл Донецької області: за добу окупанти вбили трьох цивільних Фото: окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область (facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів загинули троє людей, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кирилена.

"За 31 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донбасу, вбитих росіянами, - 2 у Бахмуті та 1 у Кураховому. Ще 3 людини за вчора отримали поранення", - розповів він.

Крім того, у Рубцях правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, який загинув під час окупації.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1134 особи, ще 2503 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники змогли успішно відбити штурм російських окупантів у Донецькій області та поповнити обмінний фонд. У мережі з'явилося відео.

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