Обстріл Донецької області: за добу окупанти вбили трьох цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кирилена.

"За 31 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донбасу, вбитих росіянами, - 2 у Бахмуті та 1 у Кураховому. Ще 3 людини за вчора отримали поранення", - розповів він.

Крім того, у Рубцях правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, який загинув під час окупації.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1134 особи, ще 2503 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.