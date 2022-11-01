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Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили троих гражданских

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Донецкая область, Вторник 01 ноября 2022 09:36
Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили троих гражданских Фото: оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область (facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие ударов погибли три человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кирилено.

"За 31 октября стало известно о 3 мирных жителях Донбасса, убитых россиянами, - 2 в Бахмуте и 1 в Курахово. Еще 3 человека за вчера получили ранения", - рассказал он.

Кроме того, в Рубцах правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, погибшего во время оккупации.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1134 человек, еще 2503 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее украинские пограничники смогли успешно отбить штурм российских оккупантов в Донецкой области и пополнить обменный фонд. В сети появилось видео.

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