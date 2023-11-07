Обстріл Донецька: під ударом опинився "Центр безпілотних систем" (відео)

У місцевих каналах було опубліковано відео, на якому видно постраждалу від "прильоту" будівлю.

Також Telegram-канал пише про нібито загиблих і поранених. Офіційної інформації з приводу цього немає.

ЗМІ повідомляють, що за цією адресою зареєстровано так званий "Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги".

Вибухи в Донецьку

Обласний центр захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

Сьогодні в тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Місцеві жителі зафіксували "прильоти" в центрі міста.

А нещодавно спецпризначенці української розвідки виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.