Обстрел Донецка: под ударом оказался "Центр беспилотных систем" (видео)

В результате сегодняшнего обстрела оккупированного Донецка пострадало здание, в котором россияне зарегистрировали "Центр беспилотных систем".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и "Новости Донбасса".
В местных каналах было опубликовано видео, на котором видно пострадавшее от "прилета" здание.
Также Telegram-канал пишет о якобы погибших и раненых. Официальной информации по этому поводу нет.
СМИ сообщают, что по этому адресу зарегистрирован так называемый "Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги".
Областной центр захвачен россиянами с 2014 года. За это время оккупанты неоднократно обстреливали город и обвиняли при этом украинских военных.
Сегодня во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Местные жители зафиксировали "прилеты" в центре города.
А недавно спецназовцы украинской разведки обнаружили и уничтожили еще один склад с боеприпасами врага во временно оккупированном Донецке.
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