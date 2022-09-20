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Обстріл Дніпропетровської області: окупанти за ніч випустили понад 100 снарядів

Фото: окупанти за ніч випустили понад 100 снарядів Дніпропетровської області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область, випустивши понад 100 снарядів. Постраждали три громади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Зазначається, що окупанти накрили "Градами" та важкою артилерією Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади.

Ворог вдарив по них 5 разів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція, повідомив Резніченко.

Нагадаємо, вчора російські військові також обстріляли із важкої артилерії Дніпропетровську область. Жінка отримала поранення внаслідок удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська область