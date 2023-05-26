Обстріл Дніпра: кількість поранених знову зросла

"Житловий квартал. Медзаклад, ветклініка та багатоповерхівки навколо. Нині тут все у склі. А ще - уламках ворожого залізяччя", - йдеться у повідомленні.

Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 30 осіб, серед яких двоє дітей.

"З трьома людьми, які могли знаходитися тут, й досі немає зв’язку", - додав глава області.

Ракетний удар по Дніпру

Сьогодні росіяни обстріляли поліклініку та ветеринарну клініку у Дніпрі, після чого виникла пожежа. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі жителів.

Усі подробиці ворожої атаки по Дніпру читайте у матеріалі РБК-Україна.