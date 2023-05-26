Обстріл Дніпра: кількість поранених знову зросла

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру 26 травня зросла до 30 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Житловий квартал. Медзаклад, ветклініка та багатоповерхівки навколо. Нині тут все у склі. А ще - уламках ворожого залізяччя", - йдеться у повідомленні.
Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 30 осіб, серед яких двоє дітей.
"З трьома людьми, які могли знаходитися тут, й досі немає зв’язку", - додав глава області.
Сьогодні росіяни обстріляли поліклініку та ветеринарну клініку у Дніпрі, після чого виникла пожежа. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі жителів.
Усі подробиці ворожої атаки по Дніпру читайте у матеріалі РБК-Україна.
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