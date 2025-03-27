Обстріл Дніпра: є постраждалі, в ОВА уточнили наслідки атаки

Росіяни дронами атакували Дніпро ввечері 26 березня. Троє людей постраждали, понівечені більше десятка багатоповерхівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОВА Сергія Лисака.
"Постраждали троє людей - 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Всім допомогу надали на місці", - розповів він.
У місті понівечені підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок. Понад 60 легковиків побиті, ще кілька - знищені. Зачепило й 2 вантажівки.
На місцях працюють всі служби. Залучені благодійники, які видають будівельні матеріали. Комунальники прибирають територію.
"Всі пожежі, які виникли у Дніпрі через атаку БпЛА, рятувальники загасили", - зазначив Лисак.
Російські війська атакували Дніпро дронами-камікадзе "Шахед" ввечері 26 березня. У місті сталися декілька пожеж. Зайнялися авто та об'єкти інфраструктури.
Додамо, що пізно ввечері, 26 березня, російські окупанти знову атакували Україну дронами. Були атаковані Харків, де постраждали 11 людей, Дніпро і Суми.
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