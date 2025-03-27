Обстріл Дніпра: є постраждалі, в ОВА уточнили наслідки атаки

"Постраждали троє людей - 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Всім допомогу надали на місці", - розповів він.

Наслідки атаки РФ на Дніпро

У місті понівечені підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок. Понад 60 легковиків побиті, ще кілька - знищені. Зачепило й 2 вантажівки.

На місцях працюють всі служби. Залучені благодійники, які видають будівельні матеріали. Комунальники прибирають територію.

"Всі пожежі, які виникли у Дніпрі через атаку БпЛА, рятувальники загасили", - зазначив Лисак.

