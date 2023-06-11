Обстріл човна біля Херсона: кількість постраждалих зросла, є загиблі

"Троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них двоє правоохоронців", - розповів очільник області.

Серед загиблих - 74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку, коли росіяни відкрили вогонь по човну.

"Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти", - зазначив Прокудін.

Обстріл човна під Херсоном

Сьогодні ввечері стало відомо, що росіяни розстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися до Херсона з окупованого лівобережжя. Люди пішли на такий небезпечний крок, оскільки окупанти не надають допомогу мешканцям затопленого лівого берега Херсонської області. Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих.

Підрив ГЕС та потоп в Херсонській області

В ніч на 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, що призвело до затоплення прибережних територій, десятків населених пунктів та цілого району Херсона. Українська влада надає всю необхідну допомогу мешканцям вільних територій та проводить евакуацію населення.

Але на окупованих територіях росіяни не лише не допомагають цивільному населенню, але й не дозволяють евакуацію тих, хто не має російського паспорта.

Більше про ситуацію в Херсоні ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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