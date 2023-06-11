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Обстрел лодки возле Херсона: количество пострадавших возросло, есть погибшие

Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли лодку с людьми возле Херсона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате обстрела российскими оккупантами лодки возле Херсона ранения получили 13 человек. Для троих из них они оказались смертельными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Три мирных человека погибли, еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей", - рассказал глава области.

Среди погибших - 74-летний мужчина, собственным телом прикрывший женщину, когда россияне открыли огонь по лодке.

"Россияне расстреляли его в спину. От полученных ранений он погиб, врачи не успели ему помочь", - отметил Прокудин.

Обстрел лодки под Херсоном

Сегодня вечером стало известно, что россияне расстреляли лодку с людьми, пытавшимися добраться до Херсона с оккупированного левобережья. Люди пошли на такой опасный шаг, поскольку оккупанты не оказывают помощь жителям затопленного левого берега Херсонской области. Первоначально сообщалось о шести пострадавших.

Подрыв ГЭС и потоп в Херсонской области

В ночь на 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению прибрежных территорий, десятков населенных пунктов и целого района Херсона. Украинские власти оказывают всю необходимую помощь жителям свободных территорий и проводят эвакуацию населения.

Но на оккупированных территориях россияне не только не помогают гражданскому населению, а и не разрешают эвакуацию тех, у кого нет российского паспорта.

Больше о ситуации в Херсоне вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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