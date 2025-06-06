Обстріл Чернігова: відомо про чотирьох постраждалих, під завалами є люди

"Підбили підсумки ліквідації наслідків після нічної атаки ворога. На місці працюють всі комунальні служби. Керівники комунальних підприємств будуть намагатися до кінця доби відновити електроживлення та водопостачання", - повідомив Брижинський.

За його словами, внаслідок атаки постраждали чотири людини.

Двоє з них отримали допомогу на місці, інші госпіталізовані.

"На жаль, досі триває операція підрозділів ДСНС по розбору завалів. Під завалами досі знаходиться дві людини - охоронці промислового підприємства", - додав глава МВА.

Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено: