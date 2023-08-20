Обстріл Чернігова. Ракета була налаштована на максимальне ураження

Прокурор повідомив, що, за інформацією слідства, основна сила вибуху була спрямована саме на людей, які перебували навколо Драмтеатру.

"Росія використала ракету Іскандер-М. І є кілька налаштувань цієї ракети. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі. Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості. Драмтеатр, безумовно, також отримав пошкодження, але є припущення, що основна сила вибуху була спрямована на оточуючих людей", - пояснив керівник Департаменту.

Розслідування російської атаки

Бєлоусов повідомив, що розслідування здійснюється за двома магістральними напрямами.

"Перший - це встановлення тих осіб, які, приймали рішення про нанесення удару, і безпосередньо завдавали цей удар. І, безумовно, ми вивчаємо всі обставини, пов'язані з організацією виставки", - зазначив він.

Наразі, за словами прокурора, триває встановлення осіб з числа командного складу ЗС РФ, які віддали наказ про здійснення цього удару та конкретної військової частини, яка безпосередньо запускала ракету.

Також відпрацьовується версія щодо наведення удару ворожими агентами на території України.

Ракетний удар по центру Чернігова

Вчора, 19 серпня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти ракетою "Іскандер" вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади. Постраждали 148 людей, серед них семеро загиблих.

У момент удару у драмтеатрі проходила виставка дронів, яку анонсували заздалегідь. Організатори заявляють, що погодили проведення заходу з владою.

Всі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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