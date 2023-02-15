Обстріл будинку в Покровську: Фонд Ахметова заявив про готовність допомогти постраждалим

Фото: через обстріл Покровська 15 лютого поранення отримали вже 12 людей (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу всім постраждалим унаслідок обстрілу багатоквартирного будинку в Покровську, що стався 15 лютого. Йдеться про допомогу в лікуванні та подальшій реабілітації, психологічну допомогу, а також надання найнеобхідніших продуктів харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу фонду.