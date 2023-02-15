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Обстрел дома в Покровске: Фонд Ахметова заявил о готовности помочь пострадавшим

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Среда 15 февраля 2023 16:37
Обстрел дома в Покровске: Фонд Ахметова заявил о готовности помочь пострадавшим Фото: из-за обстрела Покровска 15 февраля ранения получили уже 12 человек (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Сергей Новиков

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате обстрела многоквартирного дома в Покровске, произошедшего 15 февраля. Речь идет о помощи в лечении и последующей реабилитации, психологической помощи, а также предоставлении наиболее необходимых продуктов питания.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу фонда.

Фонд готов оказать помощь всем пострадавшим от этой трагедии независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Как сообщалось, российские войска сегодня, 15 февраля, обстреляли Покровск Донецкой области. Российский снаряд попал в пятиэтажное здание.

Также, в ночь на понедельник, 13 февраля, российские кафиры обстреляли Покровск Донецкой области. Поврежденными оказались 15 домов.

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