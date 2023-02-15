Обстрел дома в Покровске: Фонд Ахметова заявил о готовности помочь пострадавшим
Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате обстрела многоквартирного дома в Покровске, произошедшего 15 февраля. Речь идет о помощи в лечении и последующей реабилитации, психологической помощи, а также предоставлении наиболее необходимых продуктов питания.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу фонда.
Фонд готов оказать помощь всем пострадавшим от этой трагедии независимо от возраста и степени тяжести поражений.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001.
Как сообщалось, российские войска сегодня, 15 февраля, обстреляли Покровск Донецкой области. Российский снаряд попал в пятиэтажное здание.
Также, в ночь на понедельник, 13 февраля, российские кафиры обстреляли Покровск Донецкой области. Поврежденными оказались 15 домов.
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