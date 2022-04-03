Обстрелянный Харьков. Как выглядит город сегодня: фоторепортаж

Уже 39-й день Украина защищается от нападения российских оккупантов. “Русский мир” непрерывно продолжают бомбить украинские города и убивать гражданское население, стремясь при этом полностью уничтожить инфраструктуру украинских городов.

С первого дня войны, российские войска начали операцию по блокированию Харькова, продолжая ежедневные атаки на город и область.

Последствия обстрелов в Харькове (фото: Getty Images)

Несмотря на то, что из Харькова выехало порядка 30% мирного населения, многие вынуждены продолжать жить в порой бесчеловечных условиях обстрелянного города.

Волонтеры и коммунальщики Харькова совместными усилиями продолжают ликвидировать последствия обстрелов, разбирать завалы, убирать поваленные деревья и столбы на улицах родного города.

Харьков после вражеских атак "русского мира" (фото: GettyImages)

Вчера, 2 апреля, вражеские войска оккупантов прицельно обстреляли парк Горького, в результате чего ранения получил сотрудник “Харьковзеленстроя”.

Вражеские войска оккупантов прицельно обстреляли парк Горького в Харькове (фото: GettyImages)

По словам местных жителХарьков после вражеских атак "русского мира" (фото: GettyImages)ей в городе в сравнении с предыдущими днями было тише, однако захватчики активно проводят разведывательные операции с помощью БПЛА.

Кроме того, за минувшие сутки войска РФ более 20 раз обстреляли Харьковскую область из минометов, танков и артиллерии. Самой сложной остается ситуация в Изюме и Балаклее. В оккупации продолжают находиться Волчанск, Купянск, Шевченково, Липцы и другие города области.