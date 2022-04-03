Обстріляний Харків. Як виглядає місто сьогодні: фоторепортаж

Зруйновані будівлі, повалені дерева, зяючі дірки від ракет, скелети спалених авто - результат жорстоких ворожих атак "русского мира", що більше місяця обстрілював Харків і його околиці.
РБК-Україна показує як виглядає Харків, що живе більше місяця під безперервними обстрілами, у фоторепортажі Getty Images.
Вже 39-й день Україна захищається від нападу російських окупантів. "Русский мир" безперервно продовжують бомбити українські міста і вбивати цивільне населення, прагнучи при цьому повністю знищити інфраструктуру українських міст.
З першого дня війни, російські війська почали операцію з блокування Харкова, продовжуючи щоденні атаки на місто і область.
Незважаючи на те, що з Харкова виїхало близько 30% мирного населення, багато хто змушений продовжувати жити в часом нелюдських умовах обстріляного міста.
Волонтери та комунальники Харкова спільними зусиллями продовжують ліквідувати наслідки обстрілів, розбирати завали, прибирати повалені дерева та стовпи на вулицях рідного міста.
Вчора, 2 квітня, ворожі війська окупантів прицільно обстріляли парк Горького, в результаті чого поранення отримав співробітник "Харківзеленбуду".
За словами місцевих жителів в місті в порівнянні з попередніми днями було тихіше, проте загарбники активно проводять розвідувальні операції за допомогою БПЛА.
Крім того, за минулу добу війська РФ більше 20 разів обстріляли Харківську область з мінометів, танків і артилерії. Найскладнішою залишається ситуація в Ізюмі та Балаклії. В окупації продовжують перебувати Вовчанськ, Куп'янськ, Шевченкове, Липці та інші міста області.
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