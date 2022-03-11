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Обстрелян газопровод, дом для пожилых людей, есть раненые: ситуация в Луганской области

Новина українською →
Луганская область, Пятница 11 марта 2022 08:55
Обстрелян газопровод, дом для пожилых людей, есть раненые: ситуация в Луганской области Фото: оккупанты атаковали газопровод и дом престарелых в Луганской области facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 11 марта оккупанты продолжают атаковать города в Луганской области. Враги обстреляли газопровод и жилые дома, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Ситуация в городах Луганской области

м. Рубежное:

  • горел дом престарелых и частный по ул. Владимирская
  • по ул. Руденко перебит газовод

м. Северодонецк:

  • обнаружен 1 раненый р-н ул. Курчатова,
  • ул. Вилесова возгорание квартиры
  • пр-к Гвардейский возгорание квартиры
  • р-н ул. Гагарина горит автомобиль
  • ул. Гагарина горит квартира
  • ул. Курчатова - горит квартира
  • Ш. Строителей горит автостоянка
  • п. Сиротино, гаражи и ул. Гоголя - 1 человек ранен

г. Кременная:

ул. Автопарковая горел одноэтажный частный дом

м. Лисичанск:

  • кв. Молодежный возгорание квартиры
  • ул. Октябрьская возгорание квартиры
  • ул. Октябрьская перебит газовод.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

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