Обстрелян газопровод, дом для пожилых людей, есть раненые: ситуация в Луганской области
Фото: оккупанты атаковали газопровод и дом престарелых в Луганской области facebook.com/sergey.gaidai.loga)
По состоянию на утро, 11 марта оккупанты продолжают атаковать города в Луганской области. Враги обстреляли газопровод и жилые дома, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Ситуация в городах Луганской области
м. Рубежное:
- горел дом престарелых и частный по ул. Владимирская
- по ул. Руденко перебит газовод
м. Северодонецк:
- обнаружен 1 раненый р-н ул. Курчатова,
- ул. Вилесова возгорание квартиры
- пр-к Гвардейский возгорание квартиры
- р-н ул. Гагарина горит автомобиль
- ул. Гагарина горит квартира
- ул. Курчатова - горит квартира
- Ш. Строителей горит автостоянка
- п. Сиротино, гаражи и ул. Гоголя - 1 человек ранен
г. Кременная:
ул. Автопарковая горел одноэтажный частный дом
м. Лисичанск:
- кв. Молодежный возгорание квартиры
- ул. Октябрьская возгорание квартиры
- ул. Октябрьская перебит газовод.
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