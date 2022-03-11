Обстріляний газогін, будинок для літніх людей, є поранені: ситуація в Луганській області
Фото: окупанти атакували газогін та будинок для літніх людей у Луганській області (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Станом на ранок, 11 березня окупанти продовжують атакувати міста в Луганській області. Вороги обстріляли газогін будинок для літніх людей та житлові будинки, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Ситуація у містах Луганської області
м. Рубіжне:
- горів будинок для людей похилого віку та приватний по вул. Володимирська
- по вул. Руденко перебитий газовід
м. Сєвєродонецьк:
- виявлено 1 пораненого р-н вул. Курчатова,
- вул. Вілесова загоряння квартири
- пр-к Гвардійський загоряння квартири
- р-н вул. Гагаріна горить автомобіль
- вул. Гагаріна - горить квартира
- вул. Курчатова - горить квартира
- Ш. Будівельників горить автостоянка
- п. Сиротино, гаражі та вул. Гоголя - 1 поранена людина
м. Кремінна:
- вул. Автопаркова палав одноповерховий приватний будинок
м. Лисичанськ:
- кв. Молодіжний загоряння квартири
- вул. Жовтнева загоряння квартири
- вул. Жовтнева перебитий газовід.
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