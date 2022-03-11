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Обстріляний газогін, будинок для літніх людей, є поранені: ситуація в Луганській області

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Луганська область, П'ятниця 11 березня 2022 08:55
Обстріляний газогін, будинок для літніх людей, є поранені: ситуація в Луганській області Фото: окупанти атакували газогін та будинок для літніх людей у Луганській області (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок, 11 березня окупанти продовжують атакувати міста в Луганській області. Вороги обстріляли газогін будинок для літніх людей та житлові будинки, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Ситуація у містах Луганської області

м. Рубіжне:

  • горів будинок для людей похилого віку та приватний по вул. Володимирська
  • по вул. Руденко перебитий газовід

м. Сєвєродонецьк:

  • виявлено 1 пораненого р-н вул. Курчатова,
  • вул. Вілесова загоряння квартири
  • пр-к Гвардійський загоряння квартири
  • р-н вул. Гагаріна горить автомобіль
  • вул. Гагаріна - горить квартира
  • вул. Курчатова - горить квартира
  • Ш. Будівельників горить автостоянка
  • п. Сиротино, гаражі та вул. Гоголя - 1 поранена людина

м. Кремінна:

  • вул. Автопаркова палав одноповерховий приватний будинок

м. Лисичанськ:

  • кв. Молодіжний загоряння квартири
  • вул. Жовтнева загоряння квартири
  • вул. Жовтнева перебитий газовід.

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