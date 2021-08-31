Обстрелы, взрывы и разрывы мин: ОБСЕ насчитала больше 400 нарушений за выходные
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала более 400 нарушений режима прекращения огня в эти выходные на Донбассе. Среди них обстрелы, взрывы, разрывы мин и снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 30 августа.
Больше всего нарушений режима прекращения огня в период с вечера 27 по вечер 29 августа произошли в Донецкой области. Там наблюдатели насчитали сразу 354 нарушения.
В том числе насчитали и 281 взрыв на этой территории. Среди них 44 разрыва, из
которых 27 разрывов минометных мин, 7 разрывов артиллерийских снарядов в воздухе, 52 взрыва от исходящего огня и 178 взрывов неопределенного происхождения.
Большинство нарушений режима прекращения огня в Донецкой области произошли в северном и южном направлении от Донецкой фильтровальной станции, а также в районе Красногоровки днем 28 августа.
В Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 44 нарушения режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного
происхождения.
"Большинство нарушений режима прекращения огня произошли в
юго-восточном направлении от н. п. Попасная", - говорится в сообщении.
Напомним, что боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор в Луганской области и попали в дом. Хозяину дома чудом удалось избежать последствий обстрела.
Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ заметили десятки единиц тяжелой техники оккупантов на Донбассе. Среди нее - танки, "Грады" и другое вооружение.