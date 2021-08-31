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Обстріли, вибухи й розриви мін: ОБСЄ нарахувала більше 400 порушень за вихідні

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Україна, Вівторок 31 серпня 2021 05:34
Обстріли, вибухи й розриви мін: ОБСЄ нарахувала більше 400 порушень за вихідні Фото: ОБСЄ нарахувала більше 400 порушень за вихідні (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі нарахувала понад 400 порушень режиму припинення вогню в ці вихідні на Донбасі. Серед них обстріли, вибухи, розриви мін і снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 30 серпня.

Найбільше порушень режиму припинення вогню в період з вечора 27 по вечір 29 серпня сталися в Донецькій області. Там спостерігачі нарахували відразу 354 порушення.

У тому числі нарахували і 281 вибух на цій території. Серед них 44 розриву, з
яких 27 розривів мінометних мін, 7 розривів артилерійських снарядів у повітрі, 52 вибухи від вихідного вогню і 178 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню в Донецькій області відбулися в північному і південному напрямку від Донецької фільтрувальної станції, а також в районі Красногорівки вдень 28 серпня.

У Луганській області спостерігачі ОБСЄ зафіксували 44 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 12 вибухів невизначеного
походження.

"Більшість порушень режиму припинення вогню відбулися в
південно-східному напрямку від н.п. Попасна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор в Луганській області і потрапили в будинок. Господареві будинку дивом вдалося уникнути наслідків обстрілу.

Раніше повідомлялося, що представники ОБСЄ помітили десятки одиниць важкої техніки окупантів на Донбасі. Серед неї - танки, "Гради" та інше озброєння.

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