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Обстрелы в Рубежном: один человек погиб, пятеро ранены

Рубежное (Фото: 24tv.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что от обстрелов 5 апреля в Рубежном пострадало пять человек, также один погиб. Всего по Луганской области за день разрушено 11 жилых домов. Артобстрелы россиян нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА.

Также вчера в старой части Северодонецка случилось воспламенение гаражей, в Рубежном – цистерны с азотной кислотой, предварительно – без последствий. В одном из домов в Попасной выгорело сразу три этажа. Во время вражеского огня погиб житель Рубежного, еще пятеро местных жителей получили ранения. Семерых удалось живыми достать из-под завалов.

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