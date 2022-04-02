Обстрелы Полтавы и Кременчуга. Оккупанты применили ракеты и авиацию

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Полтава в ночь на 2 апреля. В городе Кременчуг враг применил авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина во время телемарафона.

"Около двух часов ночи два инфраструктурных объекта в городе Полтава были атакованы не менее чем четырьмя ракетами. Что касается города Кременчуга, то в шесть часов утра были из трех самолетов, предварительно, атакованы промышленные объекты Кременчуга", - заявил Лунин.

По его словам, сейчас спасатели ликвидируют пожары. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.