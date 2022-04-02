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Обстрелы Полтавы и Кременчуга. Оккупанты применили ракеты и авиацию

Фото: оккупанты применили ракеты и авиацию в Полтавской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Полтава в ночь на 2 апреля. В городе Кременчуг враг применил авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина во время телемарафона.

"Около двух часов ночи два инфраструктурных объекта в городе Полтава были атакованы не менее чем четырьмя ракетами. Что касается города Кременчуга, то в шесть часов утра были из трех самолетов, предварительно, атакованы промышленные объекты Кременчуга", - заявил Лунин.

По его словам, сейчас спасатели ликвидируют пожары. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Напомним, ранее было известно, что враг атаковал в Полтавской области жилые дома и инфраструктурные объекты.

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Война России против УкраиныПолтаваКременчуг