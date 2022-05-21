Обстрелы в Николаевской области. За сутки из-за действий оккупантов пострадали три человека

В результате действий российских оккупантов за минувшие сутки ранения получили трое жителей Николаевской области. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Николаевского облсовета Анну Замазееву.
Отмечается, что среди пострадавших нет детей. По состоянию на утро 21 мая в больницах Николаевской области находится 141 житель, получивший ранения в результате вражеских обстрелов.
"Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев", - добавила Замазеева.
Напомним, по данным ВСУ, оккупанты обстреливают Николаевскую область реактивными системами залпового огня "Смерч".
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