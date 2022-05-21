Обстріли у Миколаївській області. За добу через дії окупантів постраждали троє осіб

В результаті дій російських окупантів за минулу добу поранення отримали троє жителів Миколаївської області. Постраждалих доставили у медичні заклади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву.
Зазначається, що серед постраждалих немає дітей. Станом на ранок 21 травня в лікарнях Миколаївської області знаходиться 141 житель, що отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів.
"Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", - додала Замазєєва.
Нагадаємо, за даними ЗСУ, окупанти обстрілюють Миколаївську область реактивними системами залпового вогню"Смерч".
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