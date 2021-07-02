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Обстрелы из минометов, пулеметов и взрывы: ОБСЕ сообщила о 162 нарушениях на Донбассе

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Украина, Пятница 02 июля 2021 03:55
Обстрелы из минометов, пулеметов и взрывы: ОБСЕ сообщила о 162 нарушениях на Донбассе Фото: ОБСЕ зафиксировала 162 нарушения "тишины" на Донбассе (facebook/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает о 162 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе за 30 июня. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали там многочисленные взрывы, а также обстрелы из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 1 июля.

Больше всего нарушений режима прекращения огня ОБСЕ зафиксировала в Луганской области. Там их насчитали 84, в том числе 36 взрывов - 3 взрыва неопределенного происхождения и 33 взрыва от исходящего минометного огня.

Большинство нарушений произошли в районе Захидного, неподконтрольного украинскому правительству. Нарушения связывают с учениями боевиков.

"По оценке, они были частью учений с боевой стрельбой вне зоны безопасности", - говорится в сообщении.

Всего в Захидном насчитали 33 выстрела из миномета, 2 - из крупнокалиберных пулеметов, 34 выстрела из стрелкового оружия.

В Донецкой области СММ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня, в том числе 43 взрыва неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли в районах Горловки, неподконтрольных правительству. Там слышали 19 взрывов неопределенного происхождения.

Также напряженной была ситуация в Широкино. Там также прогремели многочисленные взрывы.

В поселке Чермалык, оккупированном боевиками, слышали 4 очереди из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, боевики на Донбассе обстреляли Авдеевку. В результате обстрела разрушены дома местных жителей.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе используют просроченные российские боеприпасы. В ООС рассказали о доказательствах.

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