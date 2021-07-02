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Обстріли з мінометів, кулеметів і вибухи: ОБСЄ повідомила про 162 порушення на Донбасі

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 03:55
Обстріли з мінометів, кулеметів і вибухи: ОБСЄ повідомила про 162 порушення на Донбасі Фото: ОБСЄ зафіксувала 162 порушення "тиші" на Донбасі (facebook / oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі повідомляє про 162 порушення режиму припинення вогню на Донбасі за 30 червня. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували там численні вибухи, а також обстріли з мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 1 липня.

Найбільше порушень режиму припинення вогню ОБСЄ зафіксувала в Луганській області. Там їх нарахували 84, у тому числі 36 вибухів - 3 вибухи невизначеного походження і 33 вибухи від вихідного мінометного вогню.

Більшість порушень сталися в районі Західного, непідконтрольного українському уряду. Порушення пов'язують з навчаннями бойовиків.

"За оцінкою, вони були частиною навчань з бойовою стрільбою поза зоною безпеки", - йдеться в повідомленні.

Всього в Західному нарахували 33 постріли з міномета, 2 - з великокаліберних кулеметів, 34 постріли зі стрілецької зброї.

У Донецькій області СММ зафіксувала 78 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 43 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень сталися в районах Горлівки, непідконтрольних уряду. Там чули 19 вибухів невизначеного походження.

Також напруженою була ситуація в Широкиному. Там також прогриміли численні вибухи.

У селищі Чермалик, окупованому бойовиками, чули 4 черги з великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі обстріляли Авдіївку. В результаті обстрілу зруйновані будинки місцевих жителів.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі використовують прострочені російські боєприпаси. В ООС розповіли про докази.

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