Боевики на Донбассе 17 раз нарушили "тишину" и запускали беспилотник

В четверг, 1 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела получил ранение украинский военный .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В направлении населенного пункта Авдеевка боевики совершили восемь обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Павлополя оккупанты вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Зайцевого российские наемники обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Опытного боевики открыли огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковки оккупанты применили минометы 120-го калибра.

Возле Широкино вооруженные формирования РФ дважды обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов.

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

При этом в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российские наемники применили минометы 120-го калибра.

Кроме того, пророссийские боевики совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.

Также в Луганской области военные зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.