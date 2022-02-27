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Обстрелы в Киеве: попадание в пункт захоронения ядерных отходов не подтвердилось

Автор: Юлия Бойко

Информация о попадании в пункт захоронения ядерных отходов при обстреле Киева не подтвердилась. Снаряд не попал в важные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы оп чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что спасатели Киевского гарнизона и сотрудники Опытно-испытательной лаборатории ГСЧС установили, что результате обстрелов неизвестный объект попал рядом с филиалом "Объединения Радон" и не попал в важные объекты.

"Выход радионуклидов в окружающую среду не состоялся, радиационный фон в норме, поверхностного загрязнения нет", - отметила замдиректора предприятия Елена Полякова.

Опытно-испытательная лаборатория ГСЧС подтвердила, что угрозы для населения нет.

Напомним, ранее Государственная инспекция ядерного регулирования Украины заявила, что в результате массированного ракетного и зенитного обстрела Киева было попадание в пункт захоронения радиоактивных отходов столичного филиала объединения "Радон".

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