Обстрелы в Киеве: попадание в пункт захоронения ядерных отходов не подтвердилось

Информация о попадании в пункт захоронения ядерных отходов при обстреле Киева не подтвердилась. Снаряд не попал в важные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы оп чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что спасатели Киевского гарнизона и сотрудники Опытно-испытательной лаборатории ГСЧС установили, что результате обстрелов неизвестный объект попал рядом с филиалом "Объединения Радон" и не попал в важные объекты.

"Выход радионуклидов в окружающую среду не состоялся, радиационный фон в норме, поверхностного загрязнения нет", - отметила замдиректора предприятия Елена Полякова.

Опытно-испытательная лаборатория ГСЧС подтвердила, что угрозы для населения нет.