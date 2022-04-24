Обстрелы Харьковской области не прекращались на Пасху: есть погибшие и раненые

"Оккупанты нанесли удары по окрестностям Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова. Ранены три человека", - написал в Telegram глава ОВА.

Он добавил, что на Пасху обстрелам подверглись Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным, два человека погибли, еще 11 - ранены, в том числе 11-дневный младенец.

Пострадавшие по городам:

Чугуев - 6;

Малиновка - 5;

Золочев - 1.

"Всю минувшую ночь и сегодняшний день Национальная полиция патрулирует в уклеенном режиме", - добавил Синегубов.