UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрелы Харьковской области не прекращались на Пасху: есть погибшие и раненые

Фото: оккупанты не прекращали обстрелы Харьковской области на Пасху (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Обстрелы Харьковской области не прекращались на Пасху. В результате ударов оккупантов два человека погибли, еще 14 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Оккупанты нанесли удары по окрестностям Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова. Ранены три человека", - написал в Telegram глава ОВА.

Он добавил, что на Пасху обстрелам подверглись Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным, два человека погибли, еще 11 - ранены, в том числе 11-дневный младенец.

Пострадавшие по городам:

  • Чугуев - 6;
  • Малиновка - 5;
  • Золочев - 1.

"Всю минувшую ночь и сегодняшний день Национальная полиция патрулирует в уклеенном режиме", - добавил Синегубов.

Напомним, сегодня прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели в результате обстрела 59-летнего мужчины в Чугуеве.

Война России против Украины идет 60-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковЧугуевВойна в Украине