Обстріли Харківської області не припинялися на Великдень: є загиблі та поранені

"Окупанти завдали ударів по околицях Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки Харкова. Поранені три людини", - написав у Telegram глава ОВА.

Він додав, що на Великдень обстрілів зазнали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними, дві людини загинули, ще 11-поранені, в тому числі 11-денне немовля.

Постраждалі по містах:

Чугуїв-6;

Малинівка-5;

Золочів-1.

"Всю минулу ніч і сьогоднішній день Національна поліція патрулює в уклеенном режимі", - додав Синьогубов.