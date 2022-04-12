Обстрелы в Харьковской области: за день восемь человек погибли, 19 - ранены

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за 11 апреля оккупанты несколько раз обстреляли Харьков и окрестности. В результате атак по городу и области 8 человек погибли, в том числе ребенок 13 лет. Раненых – 19 человек, среди них двое детей, 4 и 9 лет.

"Наши ВСУ крепко держат оборонные позиции Харькова и области. Поэтому русский враг от своего бессилия продолжает воевать с мирным населением. Сегодня днем ​​продолжились обстрелы областного центра, в частности в районе Холодной Горы, несколько часов назад оккупанты в очередной раз обстреляли Салтовку, попали в 16-этажку", - сообщил Синегубов.

Он также отметил, что зафиксировано использование врагом мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек. Находили их в разных районах Харькова – Индустриальном, Киевском, Немышлянском и др. За день спасателям удалось ликвидировать более 80 мин.