ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрелы в Харьковской области: за день восемь человек погибли, 19 - ранены

Новина українською →
Харьков, Вторник 12 апреля 2022 01:31
Обстрелы в Харьковской области: за день восемь человек погибли, 19 - ранены Харьков (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за 11 апреля оккупанты несколько раз обстреляли Харьков и окрестности. В результате атак по городу и области 8 человек погибли, в том числе ребенок 13 лет. Раненых – 19 человек, среди них двое детей, 4 и 9 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Олега Синегубова.

"Наши ВСУ крепко держат оборонные позиции Харькова и области. Поэтому русский враг от своего бессилия продолжает воевать с мирным населением. Сегодня днем ​​продолжились обстрелы областного центра, в частности в районе Холодной Горы, несколько часов назад оккупанты в очередной раз обстреляли Салтовку, попали в 16-этажку", - сообщил Синегубов.

Он также отметил, что зафиксировано использование врагом мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек. Находили их в разных районах Харькова – Индустриальном, Киевском, Немышлянском и др. За день спасателям удалось ликвидировать более 80 мин.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Харьков
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции