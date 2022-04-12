Обстріли в Харківській області: за день вісім людей загинули, 19 - поранені

Глава Харківської ОВА Олег Синьогубов повідомив, що за 11 Квітня окупанти кілька разів обстріляли Харків і околиці. В результаті атак по місту та області 8 людей загинули, в тому числі дитина 13 років. Поранених - 19 осіб, серед них двоє дітей, 4 і 9 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олега Синегубова.

"Наші ЗСУ міцно тримають оборонні позиції Харкова та області. Тому Російський ворог від свого безсилля продовжує воювати з мирним населенням. Сьогодні вдень продовжилися обстріли обласного центру, зокрема в районі Холодної Гори, кілька годин тому окупанти в черговий раз обстріляли Салтівку, потрапили в 16-поверхівку", - повідомив Синьогубов.

Він також зазначив, що зафіксовано використання ворогом мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують відразу, тільки коли їх зачепить людина. Знаходили їх у різних районах Харкова - Індустріальному, Київському, Немишлянському та ін.