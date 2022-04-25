ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрелы на Харьковщине: погибло 3 человека

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 апреля 2022 16:32
Обстрелы на Харьковщине: погибло 3 человека Фото: в Харьковской области из-за обстрелов погибли три человека (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Трое гражданских людей погибли 25 апреля в полдень в результате российских обстрелов села Безруки Дергачевской общины. По словам односельчан, это были местные жители - женщина и двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

По словам председателя Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, общину начали обстреливать около 06:00, обстрелы продолжаются до сих пор.

"По городу Дергачи и по почти всем населенным пунктам. Бьют артиллерией," градами " и минометами. Почти по всей общине есть разрушенные дома, они сейчас горят - спасатели работают на месте", - сказал Задоренко.

Оккупанты обстреляли газовые трубы, добавил глава общины.

"Без газа остаются Казачолопанский и Прудянский старостинский округ, сам поселок Прудянка, Дубовка, из Золочевской общины Турово и Макарово - они тоже подключены к этой магистрали. Всего примерно 2500 дворов", - рассказал председатель общины.

Напомним, в результате обстрелов вражескими силами и разрушения гражданской инфраструктуры жители Луганской области в очередной раз лишены элементарных условий для проживания, оставаясь без газа, света и воды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Харьков
NEWS
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет