Обстрелы на Харьковщине: погибло 3 человека

Трое гражданских людей погибли 25 апреля в полдень в результате российских обстрелов села Безруки Дергачевской общины. По словам односельчан, это были местные жители - женщина и двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное .

По словам председателя Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, общину начали обстреливать около 06:00, обстрелы продолжаются до сих пор.

"По городу Дергачи и по почти всем населенным пунктам. Бьют артиллерией," градами " и минометами. Почти по всей общине есть разрушенные дома, они сейчас горят - спасатели работают на месте", - сказал Задоренко.

Оккупанты обстреляли газовые трубы, добавил глава общины.

"Без газа остаются Казачолопанский и Прудянский старостинский округ, сам поселок Прудянка, Дубовка, из Золочевской общины Турово и Макарово - они тоже подключены к этой магистрали. Всего примерно 2500 дворов", - рассказал председатель общины.