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Обстрелы Харькова могут продолжиться: горожан просят не выходить на улицу

Новина українською →
Харьков, Вторник 07 июня 2022 19:28
Обстрелы Харькова могут продолжиться: горожан просят не выходить на улицу Фото: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов (2day.kh.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Обстрел Харькова, состоявшийся во вторник, 7 июня, затронул не только город, но и область. Из артиллерии россияне обстреляли не только областной центр, но и села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По предварительной информации, погибли по меньшей мере 3 человека. Еще как минимум 6 человек получили ранения. Масштаб разрушений и окончательное количество пострадавших устанавливается", - рассказал он.

По словам главы региона, обстрелы сегодня еще могут продолжиться.

"Итак, находиться на улицах сейчас очень опасно. Призываю всех по возможности оставаться в укрытиях! Будьте осторожны и берегите себя!" - говорит Синегубов.

По его мнению, россияне не могут воевать против ВСУ, поэтому "стараются затерроризировать мирных харьковчан".

Как сообщалось, к вечеру вторника, 7 июня, стало известно о новом обстреле Харькова. Мишенью российских оккупантов стал один из спальных районов города.

За последние сутки по данным на 7 июня российские военные обстреляли из РСЗО Киевский и Слободской районы Харькова и Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский, Лозовский и Золочевский районы области.

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