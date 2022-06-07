Обстрелы Харькова могут продолжиться: горожан просят не выходить на улицу
Обстрел Харькова, состоявшийся во вторник, 7 июня, затронул не только город, но и область. Из артиллерии россияне обстреляли не только областной центр, но и села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"По предварительной информации, погибли по меньшей мере 3 человека. Еще как минимум 6 человек получили ранения. Масштаб разрушений и окончательное количество пострадавших устанавливается", - рассказал он.
По словам главы региона, обстрелы сегодня еще могут продолжиться.
"Итак, находиться на улицах сейчас очень опасно. Призываю всех по возможности оставаться в укрытиях! Будьте осторожны и берегите себя!" - говорит Синегубов.
По его мнению, россияне не могут воевать против ВСУ, поэтому "стараются затерроризировать мирных харьковчан".
Как сообщалось, к вечеру вторника, 7 июня, стало известно о новом обстреле Харькова. Мишенью российских оккупантов стал один из спальных районов города.
За последние сутки по данным на 7 июня российские военные обстреляли из РСЗО Киевский и Слободской районы Харькова и Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский, Лозовский и Золочевский районы области.
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