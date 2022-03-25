Обстрелы гражданских, террор и отсутствие электроэнергии: ситуация в Сумской области

Самая тяжелая ситуация по состоянию на 25 марта в городе Тростянец. Там идут постоянные бои за освобождение. Оккупанты обстреливают мирное население. В городе отсутствуют некоторые коммунальные коммуникации, в частности электроэнергия.

Российские военные прибегают к террору. Из-за обстрелов не удается похоронить погибших, а также военные РФ не позволяют забрать тела их солдат.

"Они не позволяют хоронить наших людей. Приходится делать могилы на огородах частных домов. А вот трупы орков никому не нужны, они своих не забирают, и нашим не позволяют убирать тела, которые валяются по городу и воняют. Это ситуация ярко показывает сущность орков. А учитывая, что в местном морге нет электроэнергии несколько суток подряд, ситуация сложная", - отметил Живицкий.

Кроме того, бои продолжаются в Конотопском районе. Вчера два человека погибли, еще двое пострадали.

В селе Большой Самбор оккупанты обстреляли из огнестрельного оружия местных жителей. Два человека погибли на месте.

Кроме того, 24 марта российские военные обстреливали села Сыроватка и низы. Было разрушено фермерское хозяйство и несколько домов. Пять человек госпитализировали.

"Продолжаются похищения людей в приграничных селах Краснопольской общины, вчера военные РФ похитили мужчину", - подчеркнул глава Сумской области.

Сегодня российская армия нанесла удар по городу Ахтырка. Сейчас повреждения и жертвы выясняются.