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Обстріли цивільних, терор та відсутність електроенергії: ситуація у Сумській області

Фото: у Сумській області тривають обстріли (t.me/u_now)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові продовжуються обстрілювати Сумську область. У деяких населених пунктах вороги вдаються до терору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Найважча ситуація станом на 25 березня у місті Тростянець. Там йдуть постійні бої за звільнення. Окупанти обстрілюють мирне населення. У місті відсутні деякі комунальні комунікації, зокрема електроенергія.

Російські військові вдаються до терору. Через обстріли не вдається похоронити загиблих, а також військові РФ не дозволяють забрати тіла їх солдатів.

"Вони не дозволяють ховати наших людей. Доводиться робити могили на городах приватних будинків. А от трупи орків нікому не потрібні, вони своїх не забирають, і нашим не дозволяють прибирати тіла, які валяються по місту і смердять. Це ситуація яскраво показує сутність орків. А враховуючи, що у місцевому морзі немає електроенергії кілька діб поспіль, ситуація складна", - зазначив Живицький.

Крім того, бої тривають в Конотопському районі. Вчора двоє людей загинули, ще двоє постраждали.

У селі Великий Самбір окупанти обстріляли з вогнепальної зброї місцевих жителів. Двоє осіб загинули на місці.

Крім того, 24 березня російські військові обстрілювали села Сироватка і Низи. Було зруйновано фермерське господарство та декілька будинків. П'ятьох людей госпіталізували.

"Продовжуються викрадення людей у прикордонних селах Краснопільської громади, вчора військові РФ викрали чоловіка", - підкреслив голова Сумської області.

Сьогодні російська армія завдала удару по місту Охтирка. Наразі пошкодження і жертви з'ясовуються.

Нагадаємо, у Чернігові не вистачає дизельних генераторів для забезпечення місцевих жителів питною водою.

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