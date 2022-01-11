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Обстрелы на границе Армении и Азербайджана: Ереван сообщил о погибших и раненых

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате обстрелов на границе Армении и Азербайджана погибли двое армянских военнослужащих. Еще два военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Армении.

"Рядовой Артур Мхитарян и младший сержант Рудин Гарибян (оба родились в 2002 году - ред.) были убиты", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что военнослужащие погибли в результате обстрелов с азербайджанской стороны. Кроме того, ранения получили двое армянских военнослужащих.

"По состоянию на 21:00 (19:00 по киеву - ред.) обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна", - уточнили в ведомстве.

Напомним, сообщения о взаимных обстрелах на границе Армении и Азербайджана появились днем 11 января. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

Отметим, в начале 2022 года Азербайджан заявил об обстрелах на границе со стороны Армении.

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