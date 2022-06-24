Обстрелы городов - отвлекающий маневр. В Минобороны назвали истинную цель оккупантов

Отвечая на вопрос, возможно ли дальнейшее наступление российских войск на Запорожскую область, Мотузяник сказал, что сейчас основные усилия брошены на Донбасс.

"Анализ нынешних боевых действий свидетельствует о том, что максимальные резервы, максимальные силы и средства российская армия сегодня сосредоточила на луганщине и донетчине, в остальных направлений и областей противник больше проводит отвлекающий маневр, ведет постоянный авиационный, ракетный и артилеристський огонь. Таким образом пытаясь не допустить переброску подразделений ВСУ туда, где сегодня горячее всего. Мы говорим о Донецкую и Луганскую области", - сказал спикер Министерства обороны Украины.

Поэтому в ближайшее время, говорит Мотузяник, наступление на другие области не ожидается. Однако со стороны оккупантов обстрелы не будут прекращаться, потому что так они отвлекают украинскую армию.

"Относительно Запорожье, мы знаем, что часть Запорожской области временно оккупирована, в связи с этим, оккупанты пытаются любой ценой удержать эти территории и оборудуют позиции для возможной обороны и недопущения контрнаступальних действий со стороны ВСУ. То же касается и Херсонской области", - заявил Александр Мотузяник.