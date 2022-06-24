Обстріли міст - відволікаючий маневр. У Міноборони назвали справжню мету окупантів

Відповідаючи на запитання, чи можливий подальший наступ російських військ на Запорізбку область, Мотузяник сказав, що наразі основні зусилля кинуті на Донбас.

"Аналіз теперішніх бойових дій свідчить про те, що максимальні резерви, максимальні сили і засоби російська армія сьогодні зосередила на луганщині і донеччині, в решті напрямків і областей противник більше проводить відволікаючий маневр, веде постійний авіаційний, ракетний і артилеристський вогонь. В такий спосіб намагаючись не допустити перекидання підрозділів зсу туди, де сьогодні найгарячіше. Ми говоримо про Донецьку і Луганську області", - сказав речник Міністерства оборони України.

Тож найближчим часом, говорить Мотузяник, наступ на інші області не очікується. Однак з боку окупантів обстріли не припинятимуться, бо так вони відволікають українську рамію.

"Стосовно Запоріжжя, ми знаємо, що частина Запорізької області тимчасово окупована, у звязку з цим, окупанти намагаються за будь-яку ціну втримати ці території і обладнують позиції для можливої оборони і недопущення контрнаступальних дій з боку ЗСУ. Те саме стосується і Херсонської області", - заявив Олександр Мотузяник.